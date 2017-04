Peer Gynt-prisen til «Skam"

Peer Gynt-prisen har siden 1973 blitt gitt til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet.

Suksessen til ungdomsserien har sørget for nettopp dette, ved både å ha fått strålende kritikker og nådd ut til et bredt publikum, hjemme og i utlandet. Den har særlig fått ros for å ta opp viktige temaer som overgrep, voldtekt, homofili, kulturforskjeller og press i ungdomsmiljøer på en opplysende og nyskapende måte, og er solgt videre til land som Danmark, Sverige, Island og USA.

– Skam har vært et vanvittig bukkeritt. Så slik sett er det kanskje logisk at Julie nå får Peer Gynt-prisen, sier redaksjonssjef for «Skam» Håkon Moslet. Han sier at gjengen bak serien er både stolte og glade over den anerkjennelsen de nå får fra stortingsrepresentantene.

Den nettbasert dramaserien handler om livet til en gjeng ungdommer ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. Den er nå inne i sin fjerde sesong. Serien har tidligere blant annet fått pris som beste nye programserie, beste TV-drama og årets nyskaping under Gullruten 2016, Nordens språkpris for 2016 og utmerkelsen «Digital Online Award» av bransjetidsskriftet C21 i Storbritannia.

Selve prisen er en bronsestatuett av Peer Gynt som deles ut av statsminister Erna Solberg under Peer Gynt-stevnet på Gålå i august.

Blant tidligere prisvinnere finner vi blant annet Ole Gunnar Solskjær, Gro Harlem Brundtland, Eva Joly, Knut Vollebæk, Arne Næss, Marit Bjørgen, Jens Stoltenberg, Jan Egeland, Thor Heyerdahl og Einar Gerhardsen.

(©NTB)