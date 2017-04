Nationaltheatret skal pusses opp for 1,9 milliarder kroner

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) presenterte nyheten etter et møte med styreleder Anne Enger på Nationaltheatret fredag ettermiddag. Nyheten ble møtt med lang applaus fra de ansatte.

– Det er et akutt behov for å rehabilitere dette vakre bygget. Nationaltheatret er en våre kulturskatter, med unik posisjon i norsk og internasjonalt kulturliv. En rik kulturnasjon som Norge kan ikke la en av våre flotteste kulturhistoriske bygninger fortsette å forfalle, sa kulturminister Helleland.

Forfallet ved teatret har skjedd over mange tiår. Situasjonen er nå så alvorlig at deler av fasaden er pakket inn i sponplater og plast for å hindre at deler av muren faller ned og skader forbipasserende. Innvending er det også akutt behov for oppussing med store sprekker i gulv og tak.

– Tiden for oppussing er overmoden. Situasjonen her blir verre og verre for hver dag, sier teatersjef HanneTømta, som betegner fredagens nyhet som kanskje den viktigste i teatrets historie:

– Det er første gang det tas en beslutning på regjeringsnivå som er så massiv. Dette er virkelig en stor dag for teatret, sier Tømta.

Må stenge i to-tre år

Nå kommer ikke oppussingsarbeidet til å starte på flere år, trolig ikke før tidligst i 2020. Først skal det gjennomføres en avklaringsfase, noe det er satt av 2,5 millioner kroner til i årets statsbudsjett. Så går det noen år med planarbeid før rehabiliteringen kan starte. Men statsråden forsikrer at rehabilitering blir det:

– Nå har snøballen begynt å rulle, og da er den umulig å stoppe. Det er også tverrpolitisk enighet om dette, sa Helleland.

Hanne Tømta sier at hun håper rehabiliteringen kan starte i 2020. Teatersjefen ser ikke svart på at teatret må stenge i to-tre år mens rehabiliteringen pågår.

– Dette er en unik mulighet for oss til å møte publikum andre steder, trekke nye grupper i teatret og jobbe på andre steder, sier Tømta til NTB.

– Et første skritt

Styreleder Anne Enger får mye av æren for at regjeringen nå endelig har besluttet at teatret skal rehabiliteres. Hun fikk da også ros av kulturministeren da nyheten ble kjent på en pressekonferanse fredag.

– Dette hadde ikke kommet på plass uten deg, sa statsråden.

Enger har selv sittet i kulturministerstolen og kjenner det politiske spillet.

– Det er klart det har hatt en viss betydning, men her er det virkelig mange som har stått på og som skal takkes, sier Enger til NTB.

Hun er også en av de mange kulturministere som har hatt anmodninger om opprustning av Nationaltheatret på sitt bord.

– Men den gang skulle vi bygge en Opera, sier Enger. Dermed kom oppussing av Nationaltheatret lenger bak i køen.

Enger er full av ros til statsråd Helleland, men understreker samtidig at styret ved Nationaltheatret har enda høyere ambisjoner, og at disse ikke blir lagt bort. Styret ved teatret har gått inn for en løsning til mellom 3,9 og 4,5 milliarder kroner som også omfatter nye scener og utvikling av publikumsarealene.

– Dette er et første grunnleggende, viktig skritt for å komme videre med å ta vare på dette fantastiske bygget, men vi trenger mer, sier Anne Enger.