LOs nestleder har snudd om EU

Gabrielsen, som etter alt å dømme rykker opp til ledervervet under LO-kongressen i mai, forteller om endringen i EU-standpunktet i et intervju med VG. Han mener situasjonen i 1994, da den siste folkeavstemningen ble holdt, var helt annerledes enn i dag.

– Både hvordan EU var den gangen og de utfordringene som jeg opplevde at industrien hadde. Jeg var opptatt av at norske bedrifter skulle ha forutsigbarhet og tilgang til de viktigste markedene våre. I dag ivaretar EØS-avtalen disse hensynene, forklarer Gabrielsen.

Han er svært tydelig på at han mener EØS-avtalen ivaretar næringslivets behov og sørger for adgang til «vårt desidert viktigste marked».

– Det er ikke uten grunn at det er et stort flertall bak EØS-avtalen i det norske folk og blant LOs medlemmer. Så er det en kjensgjerning at Norge har hatt svært god bruk for sin egen valuta i krevende tider. Det frister i dag lite å bytte ut kroner med euro, sier han og fastholder at norsk EU-medlemskap i dag er en ikke-sak, men at han selv altså ville stemt nei.

