Kulturministeren i møte om forfallet ved Nationaltheatret

Det bygningsmessige forfallet ved teatret er nå så alvorlig at deler av fasaden er pakket inn i sponplater og plast for å hindre at deler av muren faller ned og skader forbipasserende. Innvending er det også akutt behov for oppussing med store sprekker i gulv og tak.

Styreleder Anne Enger ba derfor før påske om et møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Forfallet ved teatret har skjedd over flere tiår. Det er over 20 år siden den første tilstandsutredningen ble bestilt, og fem år siden Statsbygg konkluderte med at Nationaltheatret er overmodent for rehabilitering. Prislappen ble da satt til 885 millioner kroner, men siden har det kommet fram at det må langt høyere summer til. Ifølge styrelederen vil den billigste løsningen koste 1,9 milliarder kroner.

Men i årets statsbudsjett ble det bare satt av 2,5 millioner kroner til det som betegnes som gjennomføringen av en avklaringsfase.

Rehabilitering av Nationaltheatret var tema i den muntlige spørretimen i Stortinget 5. april.

– I likhet med både skuespillerne som er ansatt der, og publikum ønsker vi alle å ha et teater som er funksjonelt og i henhold til våre standarder i dag, slik at vi får ivaretatt det fantastiske bygget på en best mulig måte. Så jeg håper det kommer så raskt som mulig på plass, sa kulturministeren da.

På fredagens møte kommer det trolig svar på om statsråden vil ta initiativ for å sette fortgang i rehabiliteringen. En rehabilitering betyr at teatret må stenge i to-tre år, og spille på andre steder i byen mens oppussingsarbeidet pågår.

