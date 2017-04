Kraftig russisk reaksjon på NATO-møte på Svalbard

I mai skal NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) møtes i Longyearbyen på Svalbard. Parlamentarikerforsamlingen er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland, og fungerer som et viktig bindeledd for NATO og de folkevalgte.

At møtet er lagt til Svalbard og at den sikkerhetspolitiske situasjonen er ett av temaene, faller det russiske utenriksdepartementet tungt for brystet. I en uttalelse bruker Moskva uvanlig sterke ord, ifølge Independent Barents Observer.

I uttalelsen heter det blant annet at NATO-møtet er en provokasjon og fullstendig unødvendig.

«Vi mener bestemt at det ikke er noen problemer i den arktiske regionen som krever tilstedeværelse fra NATO for å løses, heller ikke militært. Å holde dette møtet på Spitsbergen går mot ånden i Svalbardtraktaten fra 1920. Vi ser på dette som en provoserende handling», heter det blant annet i uttalelsen, som også slår fast at dette er med på å eskalere spenningsnivået mellom Russland og de nordeuropeiske landene.

Svalbardtraktaten regulerer all militær aktivitet på øygruppen. I den norske versjonen av traktaten heter det at man «ikke (kan) utnytte området i krigsøyemed». Russland mener at et NATO-møte – selv om det finner sted uten fagmilitære til stede – kommer i konflikt med dette.

NATOs parlamentarikerforsamling besøkte Svalbard også i 2004, men da var den politiske situasjonen helt annerledes.

(©NTB)