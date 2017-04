Dansk partileder lettet over å få tilgang til «Skam»

Spørsmålet om å få tilgang til serien har vakt bekymring, påpekte Mette Frederiksen, leder for Socialdemokratiet i Danmark.

– Kulturministeren lovte at det ville skje, og vi pustet alle lettet ut. Det forteller noe om hvor stort «Skam» er blitt i Danmark.

Serien har blitt en storsuksess også i våre naboland. Nesten hver tredje seer er en danske, anførte hun.

– Vi tror nå i Danmark at vi kan snakke norsk, fordi vi kan bitte litt «Skam-norsk». Vi sier «dritkult» til hverandre. Jeg har sågar hørt om unge dansker som skriver «Skam-norsk» på CV-en sin, sa hun.

Etter å ha fått de ungdomskulturelle referansene trygt på plass, fortsatte Frederiksen med å ta opp felles utfordringer for nordiske sosialdemokratiske partier.

Frederiksen understreket at det eksisterer en sosial kontrakt i alle vestlige samfunn, men at befolkningen protesterer når man opplever ubalanse. Globaliseringen har gått så fort at mange opplever vansker, mente hun.

– Vi sosialdemokratiske partier må gå foran og se til at den sosiale kontrakt gjenopprettes. Og det haster, sa hun, og viste til utfordrende takter fra Vladimir Putin i Russland, utviklingen i Tyrkia og hvordan britene vil forlate EU og Donald Trump kom til makten i USA. Dessuten er det avgjørende å demme opp for trusselen fra ekstremister, argumenterte hun, og viste til angrepet i Paris bare få timer i forveien.

– For å gjenopprette samfunnskontrakten, er det nødvendig å føre en stram innvandringspolitikk slik at samfunnet klarer å integrere de menneskene man tar imot. Det er også viktig å understreke at det skal stilles krav og at alle plikter å bidra, sa hun.

(©NTB)