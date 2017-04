Ber om fortsatt varetektsfengsling av terrorsiktet 17-åring

Politiet vil be Oslo tingrett om å forlenge varetektsfengslingen av 17-åringen i to nye uker med brev- og besøkskontroll, skriver Aftenposten.

Den siktede har i avhør nektet straffskyld, og han avviser også at han skal ha hatt kontakt med ekstreme islamister.

Lørdag 8. april ble et større område på Grønland i Oslo sperret av etter funn av en bombelignende gjenstand ved Vaterlands bro. Samtidig ble en 17 år gammel russisk statsborger pågrepet.

Han har sittet i varetekt siden hendelsen, siktet for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kunne ikke be om mer enn to uker i varetekt fordi den siktede er under 18 år.

PST beskrev gjenstanden som en beholder med lightergass med spiker utenpå. 17-åringens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, har uttalt at det ikke dreier seg om spiker, men om biter av ståltråd. Sigmond omtaler det hele som «guttestreker».

PST vil ikke kommentere fengslingsmøtet av hensyn til den løpende etterforskningen.

– Vi ønsker ikke å si om det blir foretatt flere avhør eller om det blir et nytt fengslingsmøte, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til Aftenposten.

