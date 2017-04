22-åring pågrepet under aksjon ved Molde kino

Det var en 22 år gammel norsk mann som utløste politiaksjonen i Molde kino, opplyser politiet fredag.

– Mannen er ikke bosatt i distriktet vårt, men han er kjent for politiet både her og andre steder. Han er domfelt for volds- og narkotikaforbrytelser, sier politistasjonssjef Per Karstein Røv i Molde til Romsdals Budstikke.

– Han satte igjen en ryggsekk i kinolokalet og var iført en skuddsikker vest. Ransaking av person og sekk avstedkom ingen funn av våpen eller andre farlige gjenstander, sa operasjonsleder Ole Wulvik om aksjonen som ble gjennomført ved 21.30-tiden torsdag kveld.

Wulvik sier politiet har forståelse for at hendelsen kan virke dramatisk for dem som opplevde den. Den pågrepne skal avhøres fredag.

Noe motiv for mannens atferd er foreløpig ikke kjent.

(©NTB)