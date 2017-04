To valglister fra Demokratene i Hordaland

Valgstyret har ikke vært borti en lignende situasjon før, og i løpet av en måneds tid må de avgjøre hvilke lister som faktisk skal få representere de to partiene, skriver Bergens Tidende.

– Vi har et ansvar for at valget er logisk og enkelt for velgerne. Så da kan ikke to lister ha samme navn, sier fungerende leder i valgstyret, Pål Kårbø (KrF).

Bakgrunnen for at det er dobbelt opp med lister, skyldes indre strid i de to partiene. I Demokratene ble to profilerte lokalpolitikere fra Askøy ekskludert i mars. Den tidligere lederen var allerede ekskludert, men holdt sitt eget partimøte, sammen med blant annet de to askøyværingene. Begge gruppene påberoper seg å være partiets rettmessige representanter. Også i Oslo er det levert inn to lister fra Demokratene.

I Piratpartiet har et avvist mistillitsforslag mot partiets styre etter hvert ført til at det er levert inn to lister.

– Vi er kjent med at det er stridigheter i Demokratene og Piratpartiet, men vi må forholde oss til det formelle, og hvem som er registrert som ledelsen i partiet, sier valgansvarlig Bertil Søfteland i Hordaland fylkeskommune.

(©NTB)