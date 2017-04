Tiggere reagerer sterkt på NRK-dokumentar

Ifølge dokumentarfilmen «Lykkelandet» har et tiggernettverk i Bergen tjent millioner på organisert tigging, gateprostitusjon og salg av narkotika, og rundt 140 rumenere styrer markedet for prostitusjon og tigging i Norges nest største by.

Torsdag fikk flere tiggere se dokumentaren på Robin Hood-huset i Bergen.

– Jeg tigger for å overleve, men nå er jeg redd for å bli utsatt for vold og trakassering, sier rumenske Calin Stela til NRK etter å ha sett dokumentaren.

Hun sier videre at hun ikke har fått en eneste mynt i koppen sin av bergenserne etter at dokumentaren ble vist.

– De fleste som var her for å se dokumentaren, var opprørte, sinte, lei seg og overrasket. De kjenner seg stigmatisert, sier Ingrid Husevåg Døskeland, rådgiver ved stiftelsen Robin Hood-huset, som er et tilbud for økonomisk vanskeligstilte i Bergen.

