Støre holder døren åpen mot sentrum

– Jeg tror det avtegner seg et flertall for at dagens regjering skiftes ut med en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet. Partiene som ønsker å bidra til det, ønsker jeg å ha et godt forhold til, sa Støre på NRKs Politisk Kvarter, få timer før han skal opp på talerstolen på Ap-landsmøtet på Folkets Hus i Oslo.

Hvem han vil ha med seg i regjering er han ikke klar på.

– Vi har tre partier i Stortinget i klar opposisjon til dagens regjering. De er enige om at den må skiftes ut, og de peker på meg. Det er et avklart opplegg. Så holder vi døren opp til sentrum, sier Støre.

Han vil ikke låse seg til SV og Senterpartiet, slik Ap gjorde i 2013.

– Vi er åpne for å finne et grunnlag for sentrum. Det kan involvere regjering, eller en type samarbeid. Valgresultatet avgjør, sier Ap-lederen.

De borgerlige har senket skattene med 21 milliarder de siste årene. Støre har åpnet for å øke skattene med inntil 15 milliarder.

– Denne regjeringen har kuttet skatter, og hevder at det er vekstfremmende, men det klarer de ikke å dokumentere. Økte skatter gir oss mulighet til å løse fellesskapsoppgaver, både på velferdsområdet, skole og eldre, og til omstilling i næringslivet.

– Men vi vil øke fagforeningsfradraget. Det er en investering i et bedre organisert arbeidsliv, sier Ap-lederen.

(©NTB)