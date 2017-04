Støre: Valget er et veivalg og et verdivalg

– Valget er et veivalg i den praktiske politikken, som at eldreomsorg er viktigere enn skattekutt. Men det er også et valg om verdier, om hvem vi ønsker å være, sa Støre og understreket at partiet er klare til å lede landet i en urolig tid.

Han sier høstens stortingsvalg skjer mot et bakteppe av dypt alvor i verden rundt oss. Støre sier han møter mange rundt om i Norge som føler på en uro. Han viste til terror, krigen i Syria, folk på flukt og brå skifter som gjør folk usikre.

Han mener man i mange land har lukket øynene for økende forskjeller, utrygghet i arbeidsmarkedet og for voksende mistillit til politikerne.

Ikke immune

Selv om vi i Norge ifølge Støre har et sterkt immunforsvar mot splid og urettferdighet, så er vi ikke immune, mener Ap-lederen.

– For utviklingen i Norge har på mange områder gått i gal retning i disse urolige årene, sa Støre og pekte blant annet på økt arbeidsledighet, flere unge uføre, økt underskudd i statsbudsjettet og flere konflikter mellom by og land og mindre optimisme i distriktene.

– Under Frp og Høyre har mye gått i gal retning i Norge. Vi ser faretegnene i Norge der andre land lukket øynene. Slik må det ikke få fortsette i fire nye år, sa Støre.

Arbeid til alle

Støre sier Ap vil prioritere fem temaer før valget: Arbeid til alle, trygt arbeidsliv, god skole, trygg alderdom og et klimavennlig samfunn.

Støre kom også med et løfte han mente det ville bli enkelt å holde.

– Vi skal følge Barack Obamas velformulerte råd bygget på århundrer med politisk tenkning: Don't do stupid shit!

– Det betyr slutt på urettferdige skattekutt som ikke gir vekst og jobber. Og slutt på dyre privatiseringsreformer som bare øker byråkratiet. Det betyr slutt på å provosere distriktene hver eneste anledning, understreket Støre.

