Søkertallene til høyere utdanning øker fortsatt

Det viser tallene fra Samordna opptak som ble lagt fram torsdag formiddag.

Totalt har 135.587 personer søkt seg til høyere grunnutdanning ved universitet og høyskoler gjennom Samordna opptak ved Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier (CERES)

Det er 3.566 flere søkere enn i 2016, og tilsvarer en økning på 2,7 prosent, ifølge Ceres.

Antall søkere til informasjonsteknologi har økt med over 1.100 fra i fjor. Det er en økning på 30,7 prosent og den største økningen uansett utdanningsområde.

Glad kunnskapsminister

– Jeg er glad for at dagens unge mennesker hører på gode råd og velger teknologi. Vi trenger flere som ikke bare forstår seg på den digitale verden, men som også kan være med på å utvikle nye løsninger med teknologi som verktøy, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Etter informasjonsteknologi er det landbruksfag og idrettsfag som har den største økningen i søkermassen med henholdsvis 20,1 og 13 prosent.

Innen utdanningsfag er det en markant økning til 5-årig integrert lektorutdanning med 15,4 prosent, mens barnehagelærerutdanningen har fått 7,8 prosent flere søkere enn i fjor. På grunnskolelærerutdanningene er det nedgang både for 1.–7. og 5-10.-trinn. Høgskolen i Oslo og Akershus melder imidlertid om økning til grunnskoleutdanningen.

– Attraktivt

– Disse søkertallene viser at læreryrket er attraktivt. Samtidig skulle jeg ønske at vi hadde fått enda flere søkere til de nye lærerutdanningene for grunnskolen. Her trenger vi mange gode lærere i årene som kommer, sier Røe Isaksen.

Økningen til lærerutdanningene i Nord-Norge har økt med hele 45 prosent.

Også innenfor helsefag viser tallene økning. Vernepleierutdanningen har fått 13,7 prosent flere søkere, og sykepleierutdanningen 6, 2 prosent. Den største økningen har kommet innenfor audiografutdanningen, med 21,3 prosent flere søkere.

Søkningen til realfag har imidlertid gått svakt ned, med 0,4 prosent. Antall søkere til arkitektstudiet økte med 7,8 prosent, mens både maritime fag og ingeniørfag har fått færre søkere, men henholdsvis 16,3 prosent og 7,5 prosent nedgang.

(©NTB)