Person påkjørt av tog i Oslo

– Vedkommende er bekreftet død, opplyser operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Bane Nor melder om at ulykken vil skape forsinkelser og innstillinger mellom Grorud og Lørenskog. Det kan ta et par timer før sporet blir åpnet for trafikk.

Tidlig i morges skjedde en lignende situasjon ved Skoppum i Vestfold da en person omkom etter å ha blitt påkjørt av toget.

(©NTB)