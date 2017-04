Papiravisene taper stadig terreng

I 1997 leste 84 prosent av befolkningen en eller flere papiraviser hver dag. I 2016 var andelen 39 prosent, ned fra 42 prosent i 2015, viser tallene i Norsk Mediebarometer fra Statistisk sentralbyrå. Det er bare et tidsspørsmål før den første papiravisen forsvinner.

Lesingen av nettaviser steg med 5 prosent i fjor, fra 51 prosent i 2015 til 56 prosent i 2016. Økningen i de som leser aviser på nett betyr at den totale andelen av befolkningen som leser aviser, inkludert både papiraviser og nettaviser, ligger ganske stabil, fra 72 prosent i 2015 til 73 prosent i fjor.

Mange eksperter mener at det bare er en tidsspørsmål før TV-titting på vanlig lineær TV forsvinner, men tallene fra Norsk Mediebarometer tyder på at det foreløpig ikke er noe som er rett rundt hjørnet.

Mens den totale andelen TV-titting ligger på 67 prosent i fjor, det samme som året før, er det bare 12 prosent som oppgir at de ser på TV via strømming på nettet. I fjor så vi gjennomsnittlig på TV i 112 minutter per dag, en liten øking fra 2015 da vi brukte 107 minutter.

(©NTB)