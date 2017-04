Mæland: – Ikke aktuelt å oppheve sanksjoner mot Russland ennå

Mæland er i Moskva i anledning at den norsk-russiske økonomiske kommisjonen igjen samles. Mæland er dermed den første norske statsråden som besøker Moskva etter at Norge og de vestlige landene brøt de fleste politiske kontaktene etter den russiske annekteringen av Krim-halvøya og konflikten i Ukraina i 2014.

– Dette kommisjonsarbeidet er det viktigste møtepunktet mellom norske og russiske myndigheter, og det er svært viktig at vi møtes for å gjennom ulike saker, sier Monica Mæland til NRK.

Mæland understreker at det er viktig at de politiske forbindelse nå gjenopptas på kommisjonsnivå. I juni i fjor deltok fiskeriminister Per Sandberg (Frp) på en fiskerikonferanse i St. Petersburg, og i slutten av mars i år møtte utenriksminister Børge Brende (H) sin russiske kollega Sergej Lavrov i Arkhangelsk i forbindelse med en konferanse om Arktis.

Men Mæland er samtidig veldig tydelig på at dette ikke betyr at det er aktuelt å oppheve Vestens sanksjoner mot Russland, sanksjoner som deler av det norske næringslivet har vært kritiske til.

– Det er viktig for oss å være tydelig på sanksjonspolitikken. Vi er et lite land og har en stor og mektig nabo. Da er det viktig – sammen med være venner i EU og USA – å reagere på brudd på folkeretten, sa Mæland onsdag i en tale til de norske næringslivsrepresentantene som deltok i en mottakelse på den norske ambassaden i Moskva.

