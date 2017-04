Giske avviser anstrengt forhold til Tajik

Sentrale kilder i Arbeiderpartiet beskriver forholdet mellom de to Ap-nestlederne som anstrengt, ifølge avisen. Flere skal overfor DN ha gitt uttrykk for at de er urolige for at det kan bygge opp til en åpen maktkamp dersom Jonas Gahr Støre skulle trekke seg som partileder som følge av et eventuelt dårlig valgresultat.

Avisen beskriver at de begge har ambisjoner om å bli den neste partilederen, og at det har vært kiving siden de tiltrådte som nestledere for to år siden. Stemningen skal ifølge opplysningene ha blitt forverret da Tajiks tidligere rådgiver Svein Tore Bergstuen ble invitert til en viktig partisamling som Giske skulle lede.

Giske avviser at det er konflikt mellom ham og Tajik.

– Det har ingen rot i virkeligheten. Vi har en sterk og samlet partiledelse, og vi har det mest samlede partiet jeg har opplevd på mine tretti år i Ap, sier han til NTB.

Han vil selv beskrive forholdet til Tajik som veldig godt, men vil ikke utdype spørsmålet videre fordi saken baseres på anonyme kilder. Men han framhever at han samarbeider godt med den andre nestlederen.

– Vi møtes jo flere ganger i uka, vi har sittet i partiledelsen sammen i to år og vi reiser land og strand rundt, sier han.

(©NTB)