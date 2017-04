Eia inviterer elever til å henge ut skolebøker

Torsdag ettermiddag hadde klippet der Eia refser språket i læreboka «Under samme himmel 3", som brukes i religion- og livssynsfag på ungdomstrinnet, sett 1,7 millioner ganger og blitt delt 1.850 ganger på Facebook. Tiraden ble først vist under «Mandagsklubben» på TV Norge.

– Den var altså så vanskelig, krøkket og dårlig skrevet. Jeg har ikke opplevd maken, sier Eia i programmet mens han holder opp boka «Under samme himmel 3», skriver Dagbladet.

Torsdag ber han på programmets Facebook-side om tips og eksempler fra andre lærebøker med «uforståelig og krøkkete språk» og lover at han skal ta dem opp neste gang han deltar i programmet, 8. mai.

Eia ble klar over innholdet i læreboka da hans datter ba ham om hjelp til å forstå teksten.

– Disse tekstene får elever til å føle seg dumme, det gjør at de begynner å tenke at skolen ikke er noe for dem, sier Eia.

Fride Bergem, forlagssjef for Cappelen Damn Grunnskole, sier til avisen at hun forstår kritikken.

– Vi er svært opptatt av god formidling og arbeider kontinuerlig med å forbedre språket i fagbøkene våre, sier hun.

