Dødsulykke da bjelke løsnet ved Hydros anlegg på Karmøy

– Ulykken skjedde i forbindelse med montering av stålbjelker på en takkonstruksjon. Det ble brukt både lift og kranbil i arbeidet. En stålbjelke har løsnet og forårsaket dødsulykken, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, avdeling Haugesund, Oddvar Olsen til NRK.

Arbeidsulykken ble meldt til AMK klokken 15.10. I tillegg til full utrykning ble det også sendt et redningshelikopter til stedet, men like før klokken 16.30 kom det melding om at mannen er død.

Den omkomne skal være en østeuropeer i 40-årene. Politiet jobber nå med å varsle pårørende, skriver Haugesunds Avis.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en arbeidsulykke på vårt anlegg. Det har skjedd i forbindelse med byggingen av den nye teknologipiloten vår på Karmøy, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro til NTB.

Arbeidet med teknologipiloten er nå stanset, og politiet og Arbeidstilsynet er i gang med undersøkelser på stedet.

– Sikkerhetsarbeid er det som ligger fremst i pannebrasken på oss alle. Derfor er det svært tragisk når det skjer slike ulykker. Tankene går til pårørende og kolleger, sier Molland, som foreløpig ikke kan si noe mer om ulykken.

Det er bare halvannen måned siden forrige alvorlige arbeidsulykke på Hydro Karmøy. Da ble to menn alvorlig skadd da en kran veltet.

