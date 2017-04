Sykle til jobben-aksjonen 2017 i gang

Helseminister Bent Høie (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var blant dem som tok på seg sykkelhjelmen på Eidsvolds plass i morgentimene onsdag for å markere starten på aksjonen som blir arrangert for 44. gang.

Også flere andre politikere deltok på markeringen.

Det er Norges Bedriftsidrettsforbund som står for aksjonen, som rett og slett går ut på å få folk til å sykle mer til jobben. I fjor deltok over 35.000 personer i aksjonen, og forbundet håper på enda flere i år.

Og har du ikke sykkel, kan du fortsatt være med. Hovedpoenget er å aktivisere seg på vei til jobb, så om du går eller løper kan du også sanke poeng. Også bruk av elsykkel er godkjent. Og om du utfører styrketrening, fotball, yoga eller svømming sanker du også poeng.

Aksjonen går over 60 dager om våren og er egentlig en liten konkurranse bedrifter imellom. Ved å loggføre sykkelbruken disse vårdagene, enten via en app eller på en nettside, kan både lag fra bedrifter og organisasjoner samt enkeltpersoner bli premiert for innsatsen.

