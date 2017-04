Støre freder bønn og andakt i religiøse friskoler

– Jeg mener at ordningen vi har i Norge i dag, som tillater alternative livssyn og pedagogiske alternativer i skolen, har gitt en god balanse mellom fellesskap og alternativ pedagogikk, sier Støre til Dagen.

I praksis kan det svenske forslaget føre til at religiøse skoler må droppe religiøs påvirkning i skolens regi, som felles bønn og morgenandakt.

Samtidig fremmer mange lokal- og fylkeslag i Arbeiderpartiet en rekke endringsforslag om friskoler og friskoleloven som skal behandles på helgens partilandsmøte. Noen vil håndheve lovverket strengere, og flere tar til orde for mer aktivt og strengere tilsyn med eksisterende friskoler. Flere foreslår å innskjerpe reglene for religiøse skoler.

Overfor Dagen slår imidlertid Støre fast at dagens friskoleordning, som var et forlik mellom Stoltenberg-regjeringen og KrF, bør bestå.

– Vi har hatt den i mange år og kan leve videre med den, sier partilederen.

Han understreker likevel at Ap er urolig for at den offentlige videregående skolen settes under press enkelte steder i landet fordi det "blomstrer opp kommersielle skoler som henter penger fra fylkene over skolebudsjettet".

