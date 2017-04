Au pairer tar med seg tuberkulose til Norge

Helseetaten er bekymret over at mange au pairer ikke tester seg for tuberkulose. De fleste tuberkulosetilfellene er registrert i de vestlige bydelene i Oslo.

– Au pairer kommer stort sett for å jobbe i barnefamilier, og da er det faktisk en regel som sier at du må undersøkes for tuberkulose før du begynner å arbeide. Særlig hvis du kommer fra et land med høy forekomst av sykdommen, sier smittevernoverlege Tore Steen i Oslo til NRK.

Plikten til å sørge for at au pairen blir undersøkt, ligger hos vertsfamilien.

– Vi hatt i gjennomsnitt hatt omkring tre tilfeller av tuberkulosesmitte årlig i Oslo de siste fem årene. Vi tror problemet er at mange vertsfamilier ikke er klar over at au pairene skal undersøkes før de skal begynne å jobbe, sier Steen.

I Norge sluttet man med obligatorisk vaksinering allerede i 1997, mens det i 2009 var slutt på frivillig vaksinering av ungdomsskoleelever.

I Norge meldes det hvert år om mellom 350 og 400 tilfeller av tuberkulose.

