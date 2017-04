Ap i Sør-Trøndelag vil åpne for organdonasjon for alle som ikke reserverer seg

– Flere hundre mennesker står i dag i kø for å leve. Bare i fjor døde 33 mennesker mens de ventet på transplantasjon. Dette er menneskeliv vi mest sannsynlig kunne reddet hvis vi hadde et bedre system, sier Julie Indstad Hole, fylkesleder i AUF Sør-Trøndelag til Adresseavisen.

Torsdag skal Hole fremme forslaget på Aps landsmøte.

Det nye forslaget legger i praksis opp til at alle over 15 må ta stilling til om de vil bli organdonorer, og om de ikke har tatt stilling til dette, legges det i utgangspunktet opp til at de regnes som organdonorer.

– Hver donor kan redde sju liv, og det å motta et livreddende organ må være å få livet i gave. Listen for å være donor ligger allerede lavt, det holder at man har sagt fra om det til en pårørende. Men listen er altså likevel for høy, og derfor vil vi fjerne den helt, sier Hole.

