15-åring funnet død på gutterommet – hadde tatt syntetisk dop

Saken etterforskes av politiet. Dødsårsaken antas å være forgiftning ved inntak av karfentanil.

– Det ble beslaglagt et stoff på rommet hans som etter analyse viste seg å være karfentanil. Vi antar stoffet er bestilt via det "mørke nettet", sier lederen av voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, Stein Olav Bredli, i en pressemelding.

Karfentanil er et ekstremt potent opioid og er dødelig i svært små doser og ved berøring. Stoffet tilhører gruppen fentanyler og anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.

Politiet sier de ikke er kjent med at stoffet karfentanil er påvist i Norge tidligere, og har ikke grunnlag for å si at stoffet er i omløp i markedet.

