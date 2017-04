15-åring funnet død – hadde trolig tatt livsfarlig syntetisk dop

Dødsårsaken antas å være forgiftning ved inntak av karfentanil, sier politiet, som etterforsker saken.

– Det ble beslaglagt et stoff på rommet hans som etter analyse viste seg å være karfentanil. Vi antar stoffet er bestilt via det "mørke nettet", sier lederen av voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, Stein Olav Bredli, i en pressemelding.

Politiet er ikke kjent med at stoffet er påvist i Norge tidligere og har ikke grunnlag for å si at stoffet er i omløp her i landet.

Dødelig ved berøring

Karfentanil er et ekstremt potent opioid. Det er dødelig i svært små doser og ved berøring. Stoffet tilhører gruppen fentanyler og anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.

Stoffet skal ikke brukes på mennesker, men har vært brukt som smertestillende middel på svært store dyr, som elefanter.

– Det er betydelig sterkere enn alle kjente narkotiske stoffer, som for eksempel heroin og morfin, sier Bredli til NRK Dagsnytt.

Har ikke kunnskap

Stoffet som ble beslaglagt på rommet til 15-åringen var i en liten lynlåspose tusjmerket C-50 og inneholdt få milligram med pulver.

Overlege Knut Erik Hovda ved akuttmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus tror ikke folk er klar over styrken til karfentanil.

– Jeg tror det dreier seg om en mangel på kunnskap. Når man er ute etter rusmidler og ønsker å prøve noe nytt og sterkere, søker man ofte rusmidler fra mange type kilder, uten at man kjenner omfanget av, eller styrken til stoffet, sier han til NRK Dagsnytt.

Smugles trolig til Norge

I en pressemelding skriver Kripos at de siden 1. januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.

Det er bekreftet minst to dødsfall knyttet til de to sistnevnte stoffene.

– Det er grunn til å tro at fentanyl-preparater i ulike varianter smugles inn til Norge med post, skriver Kripos.

– 20170419. illustrasjon fra USA som viser en dose heroin (t.v.) i forhold til en dose fentanyl med samme styrke. Karfentanil er en type fentanyl som er ekstremt sterktvirkende. Kun en hundredel av fentanyl på bildet tilsvarer samme styrkegrad. Foto: New Hampshire State Police Oslo universitetssykehus / NTB scanpix

