Trumf og Æ under Datatilsynets lupe

Informasjonen samles inn gjennom kundekort og apper vi bruker hver dag, og i november startet Datatilsynet kontroll med Norgesgruppens Trumf. Da Rema lanserte Æ, ble denne tjenesten også inkludert, skriver Adresseavisen. Coop ble kontrollert for noen år siden og er derfor ikke med i denne runden.

– Hva jeg handler, hvor og når jeg handler, mine vaner eller uvaner. Slike ting tilhører privatlivet. Det man ber om, er å bli bedre kjent med meg som person og kikke inn i mine private forhold. Allerede der oppstår det problemstillinger, sier juridisk seniorrådgiver Anders Hobæk i Datatilsynet. Av hensyn til den pågående kontrollen, vil han ikke uttale seg konkret om Trumf eller Æ, men tilsynet vil at folk skal bli mer bevisste. Hobæk påpeker at registrering for å beregne eller tilby rabatt ikke er det samme som tillatelse til å analysere og finne hva slags person du er.

Trumf-sjef Truls Fjeldstad er innstilt på å lytte dersom Datatilsynet påpeker noe som bør korrigeres. Han understreker at Trumf er avhengig av kundenes tillit.

