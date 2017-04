PFU feller TV 2 for Lommedalen-dekningen

Til sammen ni medier er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn. Spørsmålet som diskuteres på tirsdagens møte, er om mediene gikk for langt i å omtale barn som mobbere etter at Angelica Heggelund døde på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Det var klagen mot TV 2 som ble behandlet først.

– For det første får mobbepåstander en sentral plass. For det andre antydes det at det er en sammenheng mellom mobbing og dødsfallet. For det tredje identifiserer man skolen. Slik har de bidratt til å øke belastningen på elevene. Dette er et klart brudd på Vær varsom-plakaten, sier utvalgsmedlem Sylo Taraku fra Tankesmien Agenda om TV 2s dekning av saken.

Utvalgsmedlem Martin Riber Sparre fra Dagens Næringsliv mener TV 2 ikke viste tilstrekkelig omtanke for barna kanalen har omtalt i dekningen av saken.

– De som får rettet beskyldninger mot seg om å ha forvoldt en annens død, er 13 år i dag. Det krever en helt annen omtanke enn det TV 2 har vist, sier Sparre.

Foruten TV 2 er også NRK, NTB og avisene Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen, Valdres og Budstikka klaget inn for PFU.

(©NTB)