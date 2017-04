Mange skeptiske til assistert befruktning for enslige

I utkastet til nytt partiprogram som skal vedtas på Arbeiderpartiets landsmøte som starter torsdag, skriver programkomiteen at Arbeiderpartiet vil «åpne for assistert befruktning for enslige».

En meningsmåling Norstat har gjort for Vårt Land, viser at et flertall sier nei til at det offentlige skal betale for tilbudet. 56 prosent av de spurte vil at de enslige skal betale selv.

24 prosent mener det offentlige bør betale. Spørsmålet som ble stilt var: «Bør det offentlige betale for assistert befruktning til single norske kvinner, eller bør de koste dette selv?».

Menn er noe mer negative enn kvinner – nesten seks av ti menn sier "betal selv", mens 52 prosent av kvinnene sier det samme. Nordmenn med høy utdannelse og høy inntekt sier i langt større grad at folk må betale selv.

Motstanden mot et offentlig finansiert tilbud er sterkest i Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre, der henholdsvis 78, 72 og 71 prosent sier at kvinnene må betale dette selv.

I dag er det bare Venstre og SV som har programfestet at single bør kunne få hjelp til å få barn på lik linje med par.

