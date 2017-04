Leiligheter evakueres i Mysen – væpnet politiaksjon mot mann

Politiet i Follo opplyser at de like før klokken 12 var på et væpnet oppdrag i Industriveien. Mange politipatruljer er på stedet, og folk bes om å holde avstand til området.

– Vi evakuerer leiligheter i et bygg i Industriveien. Mann har barrikadert seg i et rom i huset, opplyser politiet.

Folk anmodes om å forlate kvartalet rundt Industriveien – til Skoleveien, Storgata og Bakkegata mot Smedgata.

– Vi har mange mannskaper på stedet og jobber med å få kontroll på situasjonen, opplyser politiet.

