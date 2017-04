Kraftig fall på Oslo Børs

Statoil og Yara International var de to mest omsatte aksjene tirsdag, og begge falt kraftig med henholdsvis 3,7 og 6,8 prosent, noe som drev børsen nedover.

Også flere av de øvrige større selskapene på hovedindeksen falt. DNB med 2,5 prosent og Norsk Hydro med 2,15 prosent, mens Telenor-aksjen så vidt karret seg over på plussiden med en stigning på 0,6 prosent.

Aksjer innen oljeserviceindustrien noterte seg også for fall tirsdag. Seadrill falt med 9,7 prosent og ble dagens taper, men med relativt liten aktivitet i aksjen sammenlignet med flere andre. Golden Ocean Group falt med 6,2 prosent og DNO med 5 prosent.

Blant selskapene som gikk fram finner vi solenergiselskapet Scatec Solar med 5,4 prosents oppgang, fulgt av Bakkafrost med en pluss på 3,1 og oppdrettsselskapet Marine Harvest med 3 prosents oppgang.

Også blant de toneangivende aksjeindeksene i Europa ble det nedgang tirsdag. FTSE 100 i London falt mest med 2,2 prosent, fulgt av CAC 40 i Paris som gikk tilbake med 1,4 prosent. DAX 30 i Frankfurt falt med 0,7 prosent.

Oljeprisen falt også tirsdag. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 55,1 dollar tirsdag ettermiddag, mens et fat amerikansk lettolje falt til 52,5 dollar.

