Flere til sykehus etter brann i Fjærlandstunnelen

Politiet opplyser på Twitter at alle de 13 som befant seg i tunnelen har kommet seg ut på Jølstersiden, mens bilene deres står igjen inni tunnelen. Det er gjennomført finsøk i tunnelen, og ingen er savnet.

– Åtte til ti personer er enten nettopp ankommet eller er på vei til Førde sentralsykehus, sier informasjonssjef Terje Ulvedal i Helse Førde til NRK. Han kan foreløpig ikke si noe om skadeomfanget, men politiet sier til VG at det trolig er snakk om lettere røykskader. Politiet fikk melding om brannen ved 22.30-tiden mandag kveld.

– Det er en feiebil som har tatt fyr under arbeid i tunnelen, sier operasjonsleder Marianne Føleide i Vest politidistrikt til NTB. Den 6,4 kilometer lange tunnelen har vært åpen under arbeidet, så det har også vært normal trafikk forbi stedet, forteller hun. Operasjonslederen sier brannen oppsto omkring 1 kilometer inn i tunnelen om man kommer fra Jølster, og at nødetatene rykket ut til stedet fra begge sider.

– Det er en stor feiebil med rundt 500 liter diesel og 700 liter hydraulikkolje. Det er stor varmgang og det har begynt å ramle ting ned fra tunneltaket, opplyser Rysjedal. det var kraftig røykutvikling, og viftene i tunnelen pumpet røyken ut på Jølstersiden.

Feiebilen drev arbeid sammen med to spylebiler. I tillegg kjørte en ledebil kolonne med seks personbiler og en tankbil etter seg.

