Brøyter seg gjennom snøen for å åpne for sommeren

Det er et sikkert vårtegn at de vinterstengte fjellovergangene åpnes. Statens vegvesen er nå i ferd med brøyte fylkesvei 55 over Sognefjellet.

Vegvesenet regner med at det vil ta rundt to uker å få brøytet opp veien, og satser på åpning innen 2. mai.

Store deler av veien på totalt 248,1 kilometer har status som nasjonal turistvei, og om sommeren (fra mai til september) kjører det i gjennomsnitt 600 kjøretøy daglig på veien, i juli er antallet omtrent doblet ifølge tall fra Statens vegvesen.

Fylkesveien går mellom Vadheim i Høyanger og Dragsvik i Balestrand og mellom Stedje i Sogndal og Lom.

