Bildrapssak ankes til Høyesterett

– Det er anket over lovanvendelsen og skyldspørsmålet. I skrivende stund jobber jeg med støtteskrivet, sier advokat Marijana Lozic i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma til Nettavisen.

Lozic sier saken har vært en "enorm påkjenning" for 52-åringen, som ble frikjent da saken var oppe i tingretten.

26 år gamle Charlotte Bøhler Wilhelmsen trillet sin datter i barnevogn på fortauet i nærheten av Ullevål sykehus da hun ble påkjørt. Hun døde momentant, mens datteren slapp fra ulykken med lettere skader.

Lagmannsretten fant at den 52 år gamle bilføreren hadde utvist grov uaktsomhet og så bort fra kvinnens forklaring om at hun opplevde en plutselig og kortvarig besvimelse eller befant seg i en besvimelseslignende tilstand i forkant av ulykken.

– Lagmannsretten finner det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har følt seg trett og til tross for dette har fortsatt kjøreturen, heter det i dommen.

Straffen ble fastsatt til ubetinget fengsel i 75 dager, i tråd med aktors påstand.

