15-åring dømt for vold etter dobbeltdrap i Kristiansand

Kristiansand tingrett mener 15-åringen i februar i år tok initiativ til et oppgjør med en 17 år gammel gutt som politiet for lengst hadde sjekket ut av saken, melder Fædrelandsvennen.

Politiet har siktet en annen 15-åring for drapene på Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk i skolegården på barneskolen Wilds Minne 5. desember i fjor.

15-åringen som Kristiansand tingrett nå har kjent skyldig i vold, var venn av Hassan. I dommen blir han beskrevet som en av de tre mest dominerende i en Kristiansand-gjeng.

15-åringen nektet straffskyld, men retten fant ham skyldig i å ha slått 17-åringen med knyttet hånd i ansiktet og vektla i skjerpende retning at han ikke gjorde noe for å hindre at to kamerater videre gikk løs på gutten.

Utover dette er han funnet skyldig i en rekke tyverier, samt for å ha truet en gatekjøkkeneier.

I utgangspunktet var barnevernet innstilt på å fremme tvangsplassering på institusjon, men ifølge Fædrelandsvennen har barnevernet og foreldrene hans kommet fram til en annen løsning: Gutten skal tilbringe det neste året hos slektninger i Palestina, der han vil få jobb og opplæring i et mekanisk fag. Dette skal holde ham borte fra det negative miljøet.

