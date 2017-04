Støre holder stand som statsministerfavoritt

Bare noen få dager før Arbeiderpartiet samles til landsmøte, er partiets statsministerkandidat foretrukket av 47,2 prosent av de spurte i en måling InFact har gjort for VG. 36,5 prosent svarer at de helst vil beholde dagens statsminister.

– Jeg er fornøyd med det, og jeg er fornøyd med at de fleste meningsmålingene viser klart flertall for et regjeringsskifte. Det tyder på at velgerne ønsker en annen politikk. Sammen med Ap er jeg klar for å ta ansvaret for å skaffe landet en annen regjering, sier Støre.

Oppslutningen til Støre har økt med 1,7 prosentpoeng, mens Solberg har falt 2,3 siden en tilsvarende måling i februar, på en måling der feilmarginen er på 3 prosentpoeng. 16,3 prosent klarer ikke å bestemme seg når de blir bedt om å velge mellom de to kandidatene.

Solberg har fortsatt flertallet med seg blant dem som stemmer på regjeringens støttepartier. 59,3 prosent av KrF-velgerne vil ha henne som statsminister, mens bare 13 prosent foretrekker Støre. Hele 27,8 prosent svarer «vet ikke». Blant Venstre-velgerne er det betydelig jevnere: 50 prosent for Solberg, 44,4 prosent for Støre.

