Brann i enebolig i Sola

– Vi har ikke gjort rede for vedkommende ennå, og det er for varmt og for mye ild til at røykdykkere kan gå inn og undersøke huset, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt til NTB litt før klokken 3.

En drøy time senere forteller han at brannvesenet har fått søkt gjennom huset, som han beskriver som helt utbrent, uten å gjøre noen funn.

– Vi jobber fremdeles med å få tak i eierne og finne ut om det var noen som hadde tilhold der.

Solheim sier det er vindstille og ingen umiddelbar fare for spredning eller behov for evakuering.

Politiet fikk melding om brannen ved 2.30-tiden.

