Turistforeningens hytter flittig brukt i påsken

Sylane og Trollheimen har hatt størst økning i besøket sammenlignet med påsken i fjor. Sylan har så langt hatt mer enn 78 prosent flere overnattinger, mens Trollheimen melder om en økning på mer enn 46 prosent.

Størst trafikk har det vært på Hardangervidda og på Finsehytta, der kapasiteten har vært sprengt hele påsken.

– Sen påske gjorde at snøgrensen krøp oppover, men på våre hytter over tusen meter over havet har det vært snø å finne. Det merker vi på antall overnattinger på våre betjente hytter, sier generalsekretær Nils Øveraas i Den Norske Turistforening (DNT).

Fint i nord

Fra Nord-Norge meldes det om en eventyrpåske, noe som blant annet har resultert i svært stor pågang på de ubetjente hyttene. Flere av de ubetjente hyttene er populære utgangspunkt for toppturer. Både Rabothytta og Gråfjellshytta ved Okstindane samt Snytindhytta i Vesterålen melder om uvanlig mye besøk denne påsken.

De tre mest populære fjellområdene denne påsken er: Hardangervidda med 2.891 overnattinger, Jotunheimen med 2.485 overnattinger og Skarvheimen med 2.481 overnattinger

De tre mest populære DNT-hyttene i antall overnattinger: Finsehytta 1.657 overnattinger, Haukeliseter 1.350 overnattinger og Rondvassbu 828 overnattinger.

Fortsatt skiføre

I alt 545 betjente og ubetjente DNT- hytter over hele landet har vært tilgjengelig for påsketuristene. DNT kvister også hele 4.300 kilometer med løype før påske. Og skisesongen er ikke over. Det er fortsatt muligheter for flotte skiturer i ukene framover.

– Det er gode forhold i de fleste høyfjellsområdene, og flere betjente DNT-hytter holder åpent noen uker til. Vi oppfordrer alle som er glade i lange, lyse dager til å ta seg en tur til fjells, sier Øveraas.

(©NTB)