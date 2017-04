Coop vil selge flere bibler

– Vi synes det er utrolig moro at folk kan handle Bibelen sammen med fredagstacoen, sier forlagsdirektør Petter Kjus Skippervold i Verbum Forlag til Dagen.

Totalt ble de i løpet av to måneder solgt 800 bibler i ulike Coop-forretninger over hele landet i fjor. Det betegnes det som et høyt tall. Nå som 2.000 nye bibler er på vei ut i butikkene, håper Skippervold at salgstallene blir like hyggelige.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, skriver i en epost til Dagen at det er naturlig å ta inn bøker som kundene etterspør.

– Inn mot påske selges mange eksemplarer av Bibelen, og det er bakgrunnen for at vi tar inn dette produktet i forbindelse med høytiden, sier han.

(©NTB)