To til sykehus etter knivstikking i Kvinesdal

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 1.10 natt til lørdag.

– Det er en kvinne og en mann som er skadd, men vi vet foreløpig ikke hvor alvorlige skadene er. En av dem var oppegående, mens den andre ikke var det, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker i Agder politidistrikt. Overfor VG sier han at det er mannen som var bevisstløs og at han ikke var påført knivskader. Kvinnen skal ikke være livstruende skadd, mens det er uklart hvor alvorlig skadd mannen er. Alsaker sier politiet har kontroll på en tredjeperson og har siktet ham for grov vold.

Operasjonslederen sier det er for tidlig å si noe om foranledningen for knivstikkingen.

De skadde ble kjørt til sykehus i Flekkefjord.

