Ny redningsskøyte skal gjøre Hordaland tryggere

Det blir høytidelig dåp etter påske, men allerede i høytiden ble Redningsselskapets siste anskaffelse tatt i bruk, skriver Bergens Tidende. Skipper Torjus Sundsdal roser den nye båten opp i skyene.

– Den er en fryd å manøvrere. Du nærmest flyr over vannet. Og hør så stille den går! Det er virkelig merkbart når du kjører rundt i opp til tolv timer i strekk, forteller han og forklarer at skøyta er skreddersydd for trange farvann. Så er da også forventningene til RS 163 høye.

– Vi kommer oss raskere ut og vil rekke over flere redningsoppdrag. Denne skøyta vil redde mange liv, sier Sundsdal.

Siden 1998 har 241 mennesker druknet i Hordaland.

