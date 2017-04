Travelt døgn for Røde Kors 

Den omfattende leteaksjonen etter to danske fjellturgåere i Jotunheimen omfattet flere hjelpekorps fra Røde Kors, den alpine redningsgruppen, redningshundene, redningshelikopter og Luftambulansen.

– Dette var en omfattende og komplisert lete- og redningsaksjon som viste hvor godt de ulike redningsenhetene samarbeider, sier Ole Gladsø, som leder landsrådet for hjelpekorpsene i Røde Kors.

I løpet av langfredag har hjelpekorps over hele landet deltatt i fire søksoppdrag og 24 henteoppdrag. Et snøskred har vært sjekket ut uten at det er grunn til å tro at noen har blitt tatt av raset.

Stor utfart har medført noen flere skader enn tidligere i påsken. Totalt er det rapportert at det er behandlet 95 skader. Blant annet på grunn av manglende smøring

– Vi håper at folk bruker solkrem når det er så sterk sol, sier Gladsø fra Røde Kors informasjonssentral på Golsfjellet.

Det er meldt om stor utfart fra informasjonssentralene i de ulike distriktene. Totalt er Røde Kors Hjelpekorps i forsterket beredskap på 156 vaktstasjoner i tur- og fjellområder over hele landet.

