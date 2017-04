To danske menn alvorlig skadd i Jotunheimen

Innlandet politidistrikt bekrefter natt til fredag at det er snakk om to danske statsborgere. Begge er innlagt på sykehus med alvorlige skader. De to ble reddet ned fra fjellet av en fjellredningsgruppe og hentet med luftambulanse.

Redningsaksjonen ble satt i verk skjærtorsdag klokken 16.

– Det ble satt inn store redningsressurser. Røde Kors Hjelpekorps og hundeekvipasje fra Norske redningshunder har deltatt. Det har også vært mobilisert to luftambulanser og Sea King redningshelikopter, samt et helikopter fra Airlift, opplyser Torstein Nordal, som er leder av Røde Kors Hjelpekorps i Lom og Bøverdalen, til Gudbrandsdølen Dagningen. Han sier han ikke vet konkret hva som er skjedd.

– To personer er kommet alvorlig til skade i forbindelse med skikjøring i fjellområdet ved Stygghøe og Spiterstulen, sier Nordal.

På vei ned fra Stygghøe skal den ene mannen ha falt og ødelagt lårbeinet. Andremann skulle ta seg ned for å varsle, men da redningsmannskap kom til stedet så de skiutstyr lenger ned i fjellsiden og fant en mann nedkjølt og alvorlig skadd. Det var dårlig flyvær, og politiet opplyser at det en stund var usikkert hvor de skadde skulle transporteres.

Det skal ikke være spor etter skred på stedet.

