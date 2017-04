Normal drift etter brann på Hydros smelteverk i Årdal

– Vi hadde en såkalt utrenning, flytende aluminium rant ut av en produksjonscelle, og denne kom i kontakt med brennbart materiale. Brannen ble rask slokket av våre folk på stedet, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro til NTB.

Brannen ble meldt klokken 20.47. Ved 22-tiden var situasjonen under kontroll. Allerede en time senere var produksjonen ved aluminiumsverket tilbake i normal drift, opplyser pressekontakt Erik Brynhildsbakken.

Ingen eksplosjon

De første meldingene fra politiet tydet på at det hadde skjedd en eksplosjon, noe som ikke var riktig. Ifølge Hydro ble det hørt et smell, men det var kun snakk om en høy lyd og ingen eksplosjon.

Foreløpig er det usikkert hva hendelsen vil medføre av kostnader for Hydro.

– Det er for tidlig å si noe om akkurat det. Men, vi er jo tilbake i full drift allerede og hadde bare et kort opphold av strøm. Det store usikkerhetsmomentet i en slik situasjon er om strømmen blir borte i lengre tid. Da kan hele verket størkne, men det var vi aldri i nærheten av, sier Brynhildsbakken.

Det er flere ovner og celler i elektrolysehallen, men det var bare utrenning fra en av elektrolysecellene. Ifølge Hydro var strømmen borte i to timer.

Undersøker

Både politi, brannvesen og ambulanser rykket ut til smelteverket torsdag kveld, men de forlot anlegget etter kort tid da det viste seg at det var full kontroll på brannen. Hydro vil se nærmere på sine rutiner.

– Utrenning av en ovn er noe som kan skje, og er selvfølgelig ingen ønskesituasjon. Branntilløp kan skje fra tid til annen, og vi vil nå undersøke denne hendelsen grundig for å påse at vi har gode nok rutiner slik at dette ikke skjer igjen, sier Brynhildsbakken.

