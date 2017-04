Alvorlig for gutt som gikk gjennom isen i Trysil

Gutten lå flere minutter under vann før han ble reddet opp og fløyet til Oslo. Sykehuset opplyser til NTB fredag kveld at tilstanden hans er alvorlig, men ikke livstruende.

– Det har vært et uhell etter at en familie var på isfiske. Barnet skulle gå fra én post til den andre, og gikk gjennom en råk, sier operasjonsleder Kjartan Våge i Innlandet politidistrikt til VG.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 16. Det er uklart hvor lenge han var under vann før det ble reddet opp. Det ble satt i gang førstehjelp på stedet før den lille gutten ble fløyet til Oslo.

Uhellet skjedde under isfiske på vannet Ulvsjøen i Søre Osen. Den lille gutten skulle gå fra et ishull til et annet, og gikk så gjennom isen.

