Sp, SV, Frp og KrF i framgang

Senterpartiet går forbi Frp og får en oppslutning på 13,5 prosent på VGs aprilmåling.

– Det er bare valgdagen som gjelder, svarer Frp-leder Siv Jensen.

Sp går fram 2,5 prosentpoeng, og passerer dermed Fremskrittspartiet, som lander på 12,9 prosent. Dette til tross for at Frp kan notere seg for den nest største fremgangen i målingen, som er utført av InFact for VG, på 1,8 prosentpoeng.

– Det er veldig motiverende, for dette er blant de beste målingene vi har hatt. Og det er den første målingen hos VG hvor vi er større enn Frp, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Å bli større enn Frp har vært Senterpartiets langsiktige mål fram mot 2019, men Vedum sier ingenting vil være bedre enn å oppnå det allerede i høstens stortingsvalg. Samtidig er det verdt å huske at avstanden mellom de to partiene – 0,6 prosentpoeng – er mindre enn feilmarginen, som er på inntil 1,7 prosentpoeng i den aktuelle målingen.

– Valgdagen som gjelder

Dersom målingen hadde vært identisk med valgresultatet i september, ville Senterpartiet fått hele 25 representanter på Stortinget, mot 10 i dag. Mens de borgerlige partiene med denne målingen bare ville fått 74 mandater, ender de rødgrønne opp med hele 92.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen sier til NTB at det er hyggelig med fremgang, men at det for henne kun er valgdagen som gjelder.

– Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk, synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier i hele landet, må stemme Fremskrittspartiet. Et rødt alternativ med Sp og Ap vil bety det motsatte. Det vil bli et eksperiment som liberaliserer innvandringspolitikken, skjerper skatter og avgifter og reverserer viktige reformer, påpeker Jensen.

Framgang for KrF

Frps regjeringspartner Høyre går tilbake 1,6 til 19,3 prosent på målingen. Blant støttepartiene går KrF fram 1,1 til 6 prosent, mens Venstre faller 1,4 og havner under sperregrensen med en oppslutning på 3,7 prosent.

Sps tidligere rødgrønne partner Ap går tilbake hele 3,9 prosentpoeng, men er fortsatt soleklart størst med en oppslutning på 31,7 prosent. SV går derimot fram 0,7 til 4,9. Rødt øker 0,8 til 2,5, mens De Grønne går marginalt tilbake med 0,1 og endrer på 3 prosent.

