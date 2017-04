Tolvåring døde etter skiulykke på Sjusjøen

– Jenta kjørte i bakken sammen med en venninne. Hun kjørte bak den andre, og da den andre jenta hadde kjørt ned, så kom ikke venninnen etter. Det er ikke veldig bratt, men man får litt fart. Hva som er årsaken, vet vi ikke, men hun traff et tre og ble liggende, sier politioverbetjent Tor Strandvik ved Ringsaker lensmannskontor til NTB.

Jenta ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus i Oslo. Sykehuset meldte like over midnatt natt til onsdag at hun var død, opplyser Innlandet politidistrikt.

Tok tid før hjelp

Han forteller at det ikke var noen vitner hendelsen. Jentene er fra Romerike og var på påskeferie da den tragiske ulykken skjedde i slalåmbakken på Sjusjøen skisenter tirsdag formiddag. Politiet ble varslet klokken 12.06.

– Jenta som kjørte foran, kjørte opp igjen og fant venninnen. Hun kjørte da ned igjen og tilkalte hjelp. Det er vanskelig å si hvor lang tid det tok før hjelpen kom, men det kan fort ha gått 20–25 minutter før skipatruljer og Røde Kors-mannskaper fikk startet behandling, sier Strandvik.

Det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet, før hun ble fløyet videre til Ullevål sykehus.

Andre dødsulykke

Politiet har vært i kontakt med de nærmeste pårørende.

– Det er ingen som har sett selve utkjøringen, men vi etterforsker dette som en ulykke, sier Strandvik.

Det er fire heiser og åtte nedfarter i skisenteret som ligger en liten halvtime med bil fra Lillehammer. Høydeforskjellen er 250 meter og den lengste bakken på 2,2 kilometer.

Dette er den andre dødsulykken i norske skisentre denne påsken. Mandag døde en ung mann i 20-årene da han kjørte ut på snowboard i Hemsedal alpinanlegg.