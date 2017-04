Savnet skiløper funnet i god behold

Søket i Beisfjord ble satt i gang tirsdag kveld, og det ble blant annet gjort et grovsøk med ambulansehelikopter, opplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge.

– Vi sendte deretter et Sea King redningshelikopter til området, men været gjorde at det søket ikke lyktes, og helikopteret ble sendt i retur til Bodø. Det letes med folk og scootere på bakken, og det er hentet inn redningshunder. Vi skal også ha inn en redningsskøyte for å søke langs sjøen, sa redningsleder Rune Danielsen til NTB litt før klokken 4.30.

En drøy time senere opplyste Nordland politidistrikt på Twitter at skiløperen er funnet i god behold i Rombak. Politiet takker alle som har deltatt i leteaksjonen.

(©NTB)