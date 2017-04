Raja om beredskapsbåter: Amatørmessig

Raja reagerer kraftig på at Politiets beredskapstropp er avhengig av å låne Forsvarets båter og at Politidirektoratet innrømmer «noe redusert beredskap», skriver Dagens Næringsliv.

– Det fremstår ekstremt amatørmessing at vi ikke har nødvendig utstyr til å yte den nødvendige beredskapen. Og det fremstår som vi ikke lærer noen ting fra 22. juli og av kritiske etterfølgende evalueringer. Systemet trenger realt omstart, sier Venstre-politikeren.

– Det fremstår som at ukultur gjennomsyrer store deler av systemet hva gjelder tenkning rundt sikkerhet og beredskap. Muligens det er typisk dumsnill, norsk naivitet – at vi skal fortsette som før mens vi krysser fingrene for at intet galt skal skje i Norge, sier han. Raja mener både avsløringene av båtproblemet og høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om politiets og Forsvarets evne til å beskytte sentrale mål, er et varsku.

– Regjeringen må umiddelbart ta kraftige grep. Det er enhver regjerings hovedoppgave å sikre sine borgere, her har vi ikke råd til å feile igjen.

