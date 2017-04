Narkodømt kvinne kan løslates etter tre år i norsk fengsel

Tidligere i år ble det kjent at 53 år gamle Rita Grimestad skulle overføres til fengsel i Norge, etter å ha sonet tre år av en dom på ti år i det søramerikanske landet. Tirsdag kveld satte hun seg på flyet sammen med representanter for norsk politi, skriver VG.

– Hennes psykiske og fysiske helse har vært svært dårlig. I frykt for at myndighetene i Ecuador ville si nei til reduksjon av straffen, søkte vi kun om ren soningsoverføring, sier hennes advokat, Nils Arne Grønås, til Fædrelandsvennen.

I februar 2014 ble Grimestad stoppet på flyplassen i Quito med nesten tre kilo kokain gjemt i fôret på kofferten. Hun har hele tiden bedyret sin uskyld og sier hun trodde hun skulle frakte viktige dokumenter for mannen hun elsker og som hun møtte på internett to og et halvt år tidligere. Etter at de møttes på nettet overførte hun rundt 600.000 kroner til mannen hun så på som en kjæreste.

Prøveløslatelse

Soningsoverføringen er resultatet av en to år lang prosess, og Grimestad havner i første omgang på Bredtveit kvinnefengsel i Oslo. Der skal hun etter planen fortsette soningen av den ti år lange kokaindommen.

– Hun har sju år igjen av straffen, men i Norge skal hun sone etter norske regler. Det innebærer at hun kan prøveløslates når to tredjedeler av straffen er gjennomført. Om alt går etter planen kan hun prøveløslates om tre år og noen få måneder, sier advokat Grønås.

Nærmere familien

Han sier til Lindesnes Avis at hun vil søke om overføring til Stavanger, for å være nærmere familien. Han sier hun er lettet over å få komme til Norge.

– Familien har et stort ønske om at mediene lar henne være i fred, iallfall slik det er nå. Det spørsmålet må først komme etter påske en gang, sier Grønås til NTB.

Han har tidligere opplyst til Fædrelandsvennen at han ønsker å arbeide for å få henne på åpen soning, noe som betyr løsere tøyler og oftere permisjoner.

