Bøtene for svenskefyll dobles ikke i påsken

Tidligere onsdag meldte Nettavisen og NTB at politiet i Halden og Strømstad planlegger å doble bøtene for fyll og ordensforstyrrelser når hundrevis av nordmenn tradisjonen tro drar til Strömstad for å feste.

Men det medfører ikke riktighet, opplyser operasjonsleder Terje Marstad ved Øst politidistrikt, som avviser at bøtesatser for ordensforstyrrelser i Østfold og Halden dobles skjærtorsdag. Marstad tror dette er en sak som skriver seg fra gammel dato.

Ifølge Nettavisen forbereder politiet i Strömstad seg til skjærtorsdag blant annet ved å hente inn forsterkninger fra hele regionen. Også norsk politi vil være på plass i grensebyen, skriver avisa.

I tillegg vil Systembolaget i Strömstad holde stengt skjærtorsdag.

